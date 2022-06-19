Не нужно молчать о насилии: что изменит ратификация Стамбульской конвенции

В ближайшее время Верховная Рада может принять историческое решение и ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Этот документ направлен на защиту женщин от гендерно-обусловленного и домашнего насилия, а также для их предотвращения. Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор ее не ратифицировали. Президент Владимир Зеленский внес законопроект о ее ратификации и призвал депутатов проголосовать за документ.

Почему это важно? Объяснила народный депутат Украины и соглава межфракционного объединения Рівні можливості Инна Совсун.

– Конечно, это нужно было сделать уже давно. Это значит, что в течение 10 лет, когда уже можно было что-то делать, мы не предпринимали действий, чтобы защищать женщин. Например, недавно я общалась с адвокатом, рассказавшей просто поразительную историю о девушке, которую изнасиловали двое мужчин. В то же время третий наблюдал за этим через видеосвязь. Вероятно, сделал запись этого процесса. Девушка написала заявление в полицию. Но после этого полиция не зарегистрировала это заявление. Они настаивали на том, что ей нужно прийти и рассказать еще раз. В результате этого дело так и не попало в Единый государственный реестр правонарушений. Что было бы, если бы мы ратифицировали Стамбульскую конвенцию? В случае изнасилования — это не могут быть дела так называемого частного обвинения. Это не она должна ходить и добиваться открытия дела, а прокуратура должна этим заниматься. Это очень важно. Жертва насилия не должна приходить и доказывать, что у нее должны взять заявление.

По ее словам, государство должно осуществлять системный подход к работе правоохранительных органов, работающих с жертвами сексуального или домашнего насилия.

— Государство должно способствовать, чтобы полиция относилась к этому внимательнее. Во всех ужасающих историях еще и полиция пытается отговорить девушку от того, чтобы она подавала заявление, потому что “небольшой городок, это сложно, ну зачем тебе проблемы” и прочее. Третий момент, который предусматривает Стамбульская конвенция, над делами сексуального насилия должен быть особый контроль. Сегодня очень часто они остаются без внимания работы правоохранителей. Очень много дел, где пострадали женщины, их права совершенно не защищены. Такие девушки и женщины остаются жертвами преступлений, а виновники безнаказанными.

Из-за полномасштабной войны в Украине появилась новая категория жертв, переживших ужас сексуального насилия. Государство пытается пересмотреть подходы к расследованию дел об изнасиловании девушек и женщин.

– Сейчас появилась другая категория жертв. Это жертвы сексуального насилия, произошедшие в процессе полномасштабной войны. Это вообще отдельная категория преступлений. Нам очень важно сейчас сказать, что государство понимает, что они испытали страшное в процессе войны. И мы заново пересматриваем подходы к расследованию дел об изнасиловании, в частности, ратифицировав Стамбульскую конвенцию для того, чтобы максимальное внимание уделить этим делам, — подчеркнула Совсун.

В спецтеме Факты ICTV активно освещают проблему домашнего и сексуального насилия, призывая не умалчивать о преступлениях.

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