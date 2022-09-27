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Факти / Надзвичайні події

Побив дружину лопаткою для взуття і вимагав вчинити самогубство: киянину загрожує до 5 років

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Киянина, який знущався над дружиною, судитимуть
Фото: Нацполіція

Киянина, який знущався з дружини, судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу – погроза вбивством, завдання легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі. Сукупно йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Під час сімейної сварки, яка сталася ще в липні цього року в будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе, чоловік зачинився в квартирі з дружиною, побив її металевою лопаткою для взуття, а потім зробив зашморг на стелі та, погрожуючи ножем, вимагав накласти на себе руки.

Тоді життя жінці врятували випадкові перехожі, які почули крики та викликали поліцію.

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Правоохоронці з’ясували, що киянка приїхала до свого чоловіка для вирішення питання щодо розлучення, але мирної розмови не вийшло.

Киянина, який знущався над дружиною, судитимуть

Слідчі Подільського управління поліції затримали чоловіка та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 146 ККУ.

Розслідування завершено, матеріали справи разом із обвинувальним актом направлено до суду.

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Джерело: Нацполіція
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