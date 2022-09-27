Побив дружину лопаткою для взуття і вимагав вчинити самогубство: киянину загрожує до 5 років

Вересень, 27 в 11:24

Киянина, який знущався з дружини, судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу – погроза вбивством, завдання легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі. Сукупно йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Під час сімейної сварки, яка сталася ще в липні цього року в будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе, чоловік зачинився в квартирі з дружиною, побив її металевою лопаткою для взуття, а потім зробив зашморг на стелі та, погрожуючи ножем, вимагав накласти на себе руки.

Тоді життя жінці врятували випадкові перехожі, які почули крики та викликали поліцію.

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Правоохоронці з’ясували, що киянка приїхала до свого чоловіка для вирішення питання щодо розлучення, але мирної розмови не вийшло.

Слідчі Подільського управління поліції затримали чоловіка та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 146 ККУ.

Розслідування завершено, матеріали справи разом із обвинувальним актом направлено до суду.