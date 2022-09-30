Перед войной приехал в Хмельницкую область якобы к родственникам: СБУ разоблачила агента ФСБ

Сентябрь, 30 в 11:14

Сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ РФ, который еще в январе приехал в Хмельницкую область якобы в гости к родственникам, а на самом деле – для создания агентурной сети для сбора разведданных и организации диверсий в западных регионах.

Шпионом оказался бывший спецназовец внутренних войск РФ, участвовавший в боевых действиях, в том числе на Северном Кавказе. После отставки его перевели в “режим ожидания”, а “расконсервировали”, переведя в Украину.

В Хмельницкую область он приехал по личному указанию экс-руководителя отряда спецназначения Росгвардии Витязь, полковника Сергея Лысюка из ближайшего окружения Кремля.

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Деятельность российского шпиона координировал кадровый сотрудник ФСБ, полковник Евгений Петрушин с позывным Гестапо. Когда-то он занимался подготовкой спецподразделений, был заместителем начальника управления ФСБ по Дагестану и первым заместителем председателя КГБ самопровозглашенного Приднестровья.

По заданию Петрушина агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, а также координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры.

Злоумышленник вел скрытое наблюдение и пытался устанавливать связи с местными жителями. С кураторами общался по закрытым каналам электронной связи.

Спецслужбы предотвратили реализацию планов врага, своевременно установив местонахождение российского агента. Ему объявлено подозрение по ст. 114 УКУ (шпионаж).