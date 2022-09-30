Перед війною приїхав на Хмельниччину нібито до родичів: СБУ викрила агента ФСБ

Вересень, 30 в 11:14

Співробітники СБУ викрили агента ФСБ РФ, який ще у січні приїхав до Хмельницької області нібито в гості до родичів, а насправді – для створення агентурної мережі для збору розвідданих та організації диверсій у західних регіонах.

Шпигуном виявися колишній спецпризначинець внутрішніх військ РФ, який брав участь у бойових діях, зокрема на Північному Кавказі. Після відставки його перевели у “режим очікування”, а “розконсервували”, перевівши в Україну.

На Хмельниччину він приїхав за особистою вказівкою екскерівника загону спецпризначення Росгвардії Вітязь, полковника Сергія Лисюка з найближчого оточення Кремля.

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Він обіцяв агенту вивести його спецкоридором у разі наближення лінії фронту до області.

Діяльність російського шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгеній Пєтрушин з позивним Гестапо. Колись він займався підготовкою спецпідрозділів, був заступником начальника управління ФСБ по Дагестану і першим заступником голови КДБ самопроголошеного Придністров’я.

За завданням Пєтрушина агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ, а також координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.

Зловмисник вів приховане спостереження і намагався встановлювати зв’язки з місцевими жителями. З кураторами спілкувався через закриті канали електронного зв’язку.

Спецслужби запобігли реалізації ворожих планів, своєчасно встановивши місцезнаходження російського агента. Йому оголошено підозру за ст. 114 ККУ (шпигунство).