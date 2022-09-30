Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Перед війною приїхав на Хмельниччину нібито до родичів: СБУ викрила агента ФСБ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Перед війною приїхав на Хмельниччину нібито до родичів: СБУ викрила агента ФСБ
Фото: Depositphotos

Співробітники СБУ викрили агента ФСБ РФ, який ще у січні приїхав до Хмельницької області нібито в гості до родичів, а насправді – для створення агентурної мережі для збору розвідданих та організації диверсій у західних регіонах.

Шпигуном виявися колишній спецпризначинець внутрішніх військ РФ, який брав участь у бойових діях, зокрема на Північному Кавказі. Після відставки його перевели у “режим очікування”, а “розконсервували”, перевівши в Україну.

На Хмельниччину він приїхав за особистою вказівкою екскерівника загону спецпризначення Росгвардії Вітязь, полковника Сергія Лисюка з найближчого оточення Кремля.

Зараз дивляться

Він обіцяв агенту вивести його спецкоридором у разі наближення лінії фронту до області.

Діяльність російського шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгеній Пєтрушин з позивним Гестапо. Колись він займався підготовкою спецпідрозділів, був заступником начальника управління ФСБ по Дагестану і першим заступником голови КДБ самопроголошеного Придністров’я.

За завданням Пєтрушина агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ, а також координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.

Російський шпигун

Зловмисник вів приховане спостереження і намагався встановлювати зв’язки з місцевими жителями. З кураторами спілкувався через закриті канали електронного зв’язку.

Спецслужби запобігли реалізації ворожих планів, своєчасно встановивши місцезнаходження російського агента. Йому оголошено підозру за ст. 114 ККУ (шпигунство).

Читайте
Готували "сюрприз до дня народження Путіна" в Одесі: СБУ викрила російських агентів

Джерело: СБУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка