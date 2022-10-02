Октябрь, 02 в 17:41

В центре временно оккупированного Севастополя (Крым) прогремели мощные взрывы, сообщают местные жители. По уточненной информации, они прогремели ориентировочно в 15:00 2 октября.

По данным местных Telegram-каналов, взрыв произошел на проспекте Генерала Острякова рядом с ТЦ Московский. По неофициальным данным, на месте взрыва работают сотрудники российской полиции и пожарные.

Сейчас смотрят

Официальных комментариев Минобороны РФ и оккупационных властей Севастополя на данный момент нет.