В центре оккупированного Севастополя прогремел мощный взрыв
Требует проверки
В центре временно оккупированного Севастополя (Крым) прогремели мощные взрывы, сообщают местные жители. По уточненной информации, они прогремели ориентировочно в 15:00 2 октября.
По данным местных Telegram-каналов, взрыв произошел на проспекте Генерала Острякова рядом с ТЦ Московский. По неофициальным данным, на месте взрыва работают сотрудники российской полиции и пожарные.
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Официальных комментариев Минобороны РФ и оккупационных властей Севастополя на данный момент нет.