Жовтень, 02 в 17:41

У центрі тимчасово окупованого Севастополя (Крим) прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві жителі. За уточненою інформацією, вони прогриміли орієнтовно о 15:00 2 жовтня.

За даними місцевих Telegram-каналів, вибух стався на проспекті Генерала Острякова поряд із ТЦ Московський. За неофіційними даними, на місці вибуху працюють співробітники російської поліції та пожежники.

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Офіційних коментарів Міноборони РФ та окупаційної влади Севастополя на цей момент немає.