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Факты / Происшествия

Предварительно, горит аэропорт Бельбека: в Крыму прогремели взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
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Предварительно, горит аэропорт Бельбека: в Крыму прогремели взрывы
Фото: Факты ICTV

В Крыму прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, горит аэропорт Бельбека.

Местные жители сообщают, что черный дым в небе на временно оккупированном полуострове заметен даже с пляжа.

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