Предварительно, горит аэропорт Бельбека: в Крыму прогремели взрывы
Требует проверки
Фото: Факты ICTV
В Крыму прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, горит аэропорт Бельбека.
Местные жители сообщают, что черный дым в небе на временно оккупированном полуострове заметен даже с пляжа.
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Российские издания сообщают, что, вероятно, в окрестностях Севастополя был сбит очередной беспилотник, однако информация нуждается в подтверждении.
Гауляйтер Севастополя убеждает, что на аэродроме Бельбек при посадке за пределы полосы якобы выкатился самолет, в результате чего вспыхнул пожар.