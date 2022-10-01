Октябрь, 01 в 18:06

В Крыму прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, горит аэропорт Бельбека.

Местные жители сообщают, что черный дым в небе на временно оккупированном полуострове заметен даже с пляжа.

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Российские издания сообщают, что, вероятно, в окрестностях Севастополя был сбит очередной беспилотник, однако информация нуждается в подтверждении.

Гауляйтер Севастополя убеждает, что на аэродроме Бельбек при посадке за пределы полосы якобы выкатился самолет, в результате чего вспыхнул пожар.