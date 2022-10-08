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Пожар на Крымском мосту: рухнул один пролет, горит грузовой поезд

Марта Бондаренко, редактор ленты
Пожар на Крымском мосту: рухнул один пролет, горит грузовой поезд

В оккупированном Крыму в результате взрыва и пожара на Крымском мосту рухнул один пролет, железнодорожное движение остановлено.

Об этом сообщают “Крымские железные дороги”.

Отмечается, что задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь.

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Российский перевозчик сообщил, что якобы произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с вагонами вывели на станцию Керчь.

Сообщается, что в Крыму с раннего утра образовались огромные очереди на автозаправках.

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