Пожар на Крымском мосту: рухнул один пролет, горит грузовой поезд
В оккупированном Крыму в результате взрыва и пожара на Крымском мосту рухнул один пролет, железнодорожное движение остановлено.
Об этом сообщают “Крымские железные дороги”.
Отмечается, что задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь.
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Российский перевозчик сообщил, что якобы произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с вагонами вывели на станцию Керчь.
Сообщается, что в Крыму с раннего утра образовались огромные очереди на автозаправках.