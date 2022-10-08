Жовтень, 08 в 9:13

В окупованому Криму внаслідок вибуху та пожежі на Кримському мосту впав один проліт, залізничний рух зупинено.

Про це повідомляють “Кримські залізниці”.

Зазначається, що затримуються потяги 28 Москва – Сімферополь та 170 Санкт-Петербург – Сімферополь.

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Російський перевізник повідомив, що нібито сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із вагонами вивели на станцію Керч.

У соціальних мережах публікують фото, на якому видно, що одна секція мосту впала.

Losing the Crimean Bridge road span was bad for the Russians, but the rail span just spent multiple hours being cooked by a number of fuel cars, with no sign of a Russian firefighting response. pic.twitter.com/ShdmIEzRtd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що через пожежу судноплавні арки не пошкоджено. Він також повідомив, що окупанти запустять поромну переправу через Керченську протоку.

– Поромна переправа готова до запуску. Усі логістичні схеми на випадок НС відпрацьовані, – написав у Telegram “глава” Криму.

Повідомляється, що в Криму з самого ранку утворилися величезні черги на автозаправках.

Нагадаємо, що сьогодні зранку в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту.

Фото: скриншот