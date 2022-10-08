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Пожежа на Кримському мості: впав один проліт, горить вантажний поїзд

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пожежа на Кримському мості: впав один проліт, горить вантажний поїзд

В окупованому Криму внаслідок вибуху та пожежі на Кримському мосту впав один проліт, залізничний рух зупинено.

Про це повідомляють “Кримські залізниці”.

Зазначається, що затримуються потяги 28 Москва – Сімферополь та 170 Санкт-Петербург – Сімферополь.

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Російський перевізник повідомив, що нібито сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із вагонами вивели на станцію Керч.

У соціальних мережах публікують фото, на якому видно, що одна секція мосту впала.

Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що через пожежу судноплавні арки не пошкоджено. Він також повідомив, що окупанти запустять поромну переправу через Керченську протоку.

– Поромна переправа готова до запуску. Усі логістичні схеми на випадок НС відпрацьовані, – написав у Telegram “глава” Криму.

Повідомляється, що в Криму з самого ранку утворилися величезні черги на автозаправках.

Нагадаємо, що сьогодні зранку в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту.

Фото: скриншот

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