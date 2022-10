В окупованому Криму внаслідок вибуху та пожежі на Кримському мосту впав один проліт, залізничний рух зупинено.

Про це повідомляють “Кримські залізниці”.

Зазначається, що затримуються потяги 28 Москва – Сімферополь та 170 Санкт-Петербург – Сімферополь.

Російський перевізник повідомив, що нібито сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із вагонами вивели на станцію Керч.

У соціальних мережах публікують фото, на якому видно, що одна секція мосту впала.

Losing the Crimean Bridge road span was bad for the Russians, but the rail span just spent multiple hours being cooked by a number of fuel cars, with no sign of a Russian firefighting response. pic.twitter.com/ShdmIEzRtd

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022