Сегодня утром в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв в районе Крымского моста.

Об этом сообщают в соцсетях.

По сообщениям, прилет произошел около 6 часов утра. Вроде бы горит топливный терминал россиян.

Местные сообщают об очень сильном взрыве, ведь в домах от ударной волны задрожали стены.

В настоящее время эта информация нуждается в подтверждении.

В соцсетях распространяют видео, на котором виден пожар именно на Крымском мосту.

Video of the fire on the railroad portion of the Crimean Bridge. https://t.co/N8tzlrtv0j pic.twitter.com/CwroM2ScUf

Местная жительница говорит, что горит именно мост.

Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba

— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022