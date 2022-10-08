Горит Крымский мост
Сегодня утром в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв в районе Крымского моста.
Об этом сообщают в соцсетях.
По сообщениям, прилет произошел около 6 часов утра. Вроде бы горит топливный терминал россиян.
Местные сообщают об очень сильном взрыве, ведь в домах от ударной волны задрожали стены.
В настоящее время эта информация нуждается в подтверждении.
В соцсетях распространяют видео, на котором виден пожар именно на Крымском мосту.
Video of the fire on the railroad portion of the Crimean Bridge. https://t.co/N8tzlrtv0j pic.twitter.com/CwroM2ScUf
— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022
Местная жительница говорит, что горит именно мост.
Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba
— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022
Еще одно видео пожара на Крымском мосту.
Военный эксперт Роб Ли из Института внешней политики в Вашингтоне заявил, что Россия использовала железнодорожную часть моста для перемещения бронетехники, артиллерии и другой военной техники в Крым перед транспортировкой ее в Херсон и Запорожье.
5 октября сообщалось о взрывах возле Севастополя.
Фото: скриншот с видео