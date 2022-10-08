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Факты / Происшествия

Горит Крымский мост

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Горит Крымский мост
Фото: Depositphotos

Сегодня утром в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв в районе Крымского моста.

Об этом сообщают в соцсетях.

По сообщениям, прилет произошел около 6 часов утра. Вроде бы горит топливный терминал россиян.

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Местные сообщают об очень сильном взрыве, ведь в домах от ударной волны задрожали стены.

В настоящее время эта информация нуждается в подтверждении.

В соцсетях распространяют видео, на котором виден пожар именно на Крымском мосту.

Местная жительница говорит, что горит именно мост.

Еще одно видео пожара на Крымском мосту.

Военный эксперт Роб Ли из Института внешней политики в Вашингтоне заявил, что Россия использовала железнодорожную часть моста для перемещения бронетехники, артиллерии и другой военной техники в Крым перед транспортировкой ее в Херсон и Запорожье.

5 октября сообщалось о взрывах возле Севастополя.

Фото: скриншот с видео

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