Появилось видео момента взрыва на Крымском мосту
В социальных сетях публикуют видео момента масштабного взрыва на Крымском мосту.
Сильный взрыв, а затем и пожар зафиксировали установленные на мосту камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как автомобили двигаются по мосту, и в определенный момент происходит мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло около 06:00.
На фото и видео в соцсетях видны повреждения и даже обрушение части дорожного покрытия в воду. Движение на мосту на момент взрыва было минимальным.
Оккупационные власти сообщают о возгорании цистерны грузового поезда. Более подробной информации о разрушениях “власти” Крыма пока не говорят.
Ранее “Крымские железные дороги” сообщили, что в результате взрыва и пожара на Крымском мосту рухнул один пролет, железнодорожное движение остановлено.