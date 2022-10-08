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Факты / Происшествия

Появилось видео момента взрыва на Крымском мосту

Марта Бондаренко, редактор ленты
Появилось видео момента взрыва на Крымском мосту

В социальных сетях публикуют видео момента масштабного взрыва на Крымском мосту.

Сильный взрыв, а затем и пожар зафиксировали установленные на мосту камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автомобили двигаются по мосту, и в определенный момент происходит мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло около 06:00.

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На фото и видео в соцсетях видны повреждения и даже обрушение части дорожного покрытия в воду. Движение на мосту на момент взрыва было минимальным.

Оккупационные власти сообщают о возгорании цистерны грузового поезда. Более подробной информации о разрушениях “власти” Крыма пока не говорят.

Ранее “Крымские железные дороги” сообщили, что в результате взрыва и пожара на Крымском мосту рухнул один пролет, железнодорожное движение остановлено.

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