Жовтень, 08 в 9:42

У соціальних мережах публікують відео моменту масштабного вибуху на Кримському мосту.

Сильний вибух, а згодом і пожежу зафіксували камери відеоспостереження, які встановлені на мосту.

На кадрах видно, як автомобілі рухаються мостом та в певний момент відбувається потужний вибух. За попередньою інформацією, це сталося близько 06:00.

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На фото та відео у соцмережах видно пошкодження та навіть обвал частини дорожнього покриття у воду. Рух на мосту на момент вибуху був мінімальний.

Окупаційна влада повідомляє про загоряння цистерни вантажного потягу. Більш детальної інформації про руйнування “влада” Криму поки що не говорять.

Раніше “Кримська залізниця” повідомила, що внаслідок вибуху та пожежі на Кримському мосту впав один проліт, залізничний рух зупинено.