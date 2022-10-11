Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Мартынюка — Энергоатом

Октябрь, 11 в 15:59

В Энергоатоме заявили о похищении 10 октября российскими оккупантами заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

В компании говорят, что его держат в неизвестном месте, “вероятно, применяя присущие им методы пыток и устрашения”.

– Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств, – отмечают в Энергоатоме.

Компания также обратилась к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом содействовать немедленному освобождению Мартынюка из плена.

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Перед этим захватчики похищали гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. После его освобождения из плена он не может исполнять служебные обязанности на станции, поскольку находится на территории, подконтрольной Украине.

Поэтому с 5 октября их исполнение взял на себя президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Фото: Енергоатом