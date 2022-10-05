Глава Энергоатома взял на себя исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС

Октябрь, 05 в 15:37

Исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС взял на себя президент НАЭК Энергоатом Петр Котин. Об этом он сообщил в видеообращении к сотрудникам станции.

– В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами я принял решение взять на себя исполнение обязанностей гендиректора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова, – объяснил он.

По его словам, все дальнейшие решения по работе АЭС будут приниматься непосредственно в центральном офисе Энергоатома.

При этом технические вопросы эксплуатации энергоблоков будет по-прежнему решать персонал атомной станции по согласованию с центральным офисом компании, а именно и.о. главного инженера Юрием Черничуком под руководством и.о. первого вице-президента – технического директора Энергоатома Юрия Шейко.

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