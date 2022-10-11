Окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Мартинюка – Енергоатом

Жовтень, 11 в 15:59

В Енергоатомі заявили про викрадення 10 жовтня російськими окупантами заступника гендиректора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.

У компанії кажуть, що його тримають у невідомому місці, “ймовірно, застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування”.

– Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань, – наголошують в Енергоатомі.

Компанія також звернулася до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та усієї світової спільноти із закликом сприяти негайному звільненню Мартинюка з полону.

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Перед цим загарбники викрадали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Після його звільнення з полону він не може виконувати службові обов’язки на станції, оскільки перебуває на території, підконтрольній Україні.

Тому з 5 жовтня їх виконання узяв на себе президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Фото: Енергоатом