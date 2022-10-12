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Факты / Происшествия

Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе мощный взрыв

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе мощный взрыв
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Сильнее всего его было слышно в северной части города – на микрорайоне и Северном переезде.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что, по предварительной информации, в воздух взлетел автомобиль.

— Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде. По предварительной информации, в воздух взлетело авто. Уточняем детали, – отметил мэр.

Следует отметить, что, по состоянию на 12 октября 06:48, продолжается воздушная тревога в Николаевской, Одесской, Херсонской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Луганской областях.

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