Октябрь, 12 в 0:15

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

– Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях! Есть опасность повторных атак! – сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Напомним, что сегодня утром во время воздушной тревоги российский враг выпустил по Запорожью 12 ракет С-300.

Также РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗВ и артиллерии, а именно город Орехов и пгт. Степногорск.

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