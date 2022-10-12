Жовтень, 12 в 6:48

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Найсильніше його було чути в північній частині міста – на мікрорайоні та Північному переїзді.

Мер Мелітополя Іван Федоров уточнив, що, за попередньою інформацією, у повітря злетіла автівка.

– Недобрий ранок для окупантів Мелітополя: у місті потужний вибух. Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні та Північному переїзді. За попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. Уточнюємо деталі, – зазначив мер.

Варто зазначити, що, станом на 12 жовтня 06:48, триває повітряна тривога у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Луганській областях.