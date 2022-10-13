Ракета РФ после неудачного запуска упала на жилой дом в Белгороде

Российская ракета упала на один из жилых домов в городе Белгород в четверг 13 октября.

— Запуск ракет С-300 по Харькову закончился очень грустно для орков. Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все С-300 ракеты самоликвидировались при пуске, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде.

Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу, — говорится в сообщении СтатКома ВСУ.