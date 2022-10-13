Ракета РФ после неудачного запуска упала на жилой дом в Белгороде
Российская ракета упала на один из жилых домов в городе Белгород в четверг 13 октября.
— Запуск ракет С-300 по Харькову закончился очень грустно для орков. Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все С-300 ракеты самоликвидировались при пуске, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде.
Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу, — говорится в сообщении СтатКома ВСУ.
По словам мэра Белгорода Александра Иванова, на здание упал “неизвестный объект”. Он добавил, что пострадавших нет.
Предварительно, обломок российской ракеты разрушил верхний этаж дома.
Ранее уже сообщалось, что россияне сбивают ПВО свои же ракеты.
Следует отметить, что сначала пророссийские Telegram-каналы заявляли, что зафиксирован неудачный запуск ракеты в Белгороде. А уже спустя 17 минут начали публиковать сообщения и винить Украину в “ударе”.
Источник: СтатКом ВСУ