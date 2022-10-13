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Факты / Происшествия

Ракета РФ после неудачного запуска упала на жилой дом в Белгороде

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Белгород росіяни самі себе обстріляли

Российская ракета упала на один из жилых домов в городе Белгород в четверг 13 октября.

— Запуск ракет С-300 по Харькову закончился очень грустно для орков. Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все С-300 ракеты самоликвидировались при пуске, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде.

Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу, — говорится в сообщении СтатКома ВСУ.

По словам мэра Белгорода Александра Иванова, на здание упал “неизвестный объект”. Он добавил, что пострадавших нет.

Предварительно, обломок российской ракеты разрушил верхний этаж дома.

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Ранее уже сообщалось, что россияне сбивают ПВО свои же ракеты.

Следует отметить, что сначала пророссийские Telegram-каналы заявляли, что зафиксирован неудачный запуск ракеты в Белгороде. А уже спустя 17 минут начали публиковать сообщения и винить Украину в “ударе”.

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Источник: СтатКом ВСУ

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