Ракета РФ після невдалого запуску впала на житловий будинок у Бєлгороді

Російська ракета впала на один із житлових будинків у місті Бєлгород у четвер 13 жовтня.

— Запуск ракет С-300 по Харкову закінчився дуже сумно для орків. Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі С-300 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді.

Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою, – йдеться у повідомленні СтатКома ЗСУ.