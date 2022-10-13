Ракета РФ після невдалого запуску впала на житловий будинок у Бєлгороді
Російська ракета впала на один із житлових будинків у місті Бєлгород у четвер 13 жовтня.
— Запуск ракет С-300 по Харкову закінчився дуже сумно для орків. Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі С-300 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді.
Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою, – йдеться у повідомленні СтатКома ЗСУ.
За словами мера Бєлгорода Олександра Іванова, на будинок впав “невідомий об’єкт”. Він додав, що постраждалих немає.
Попередньо, уламок російської ракети зруйнував верхній поверх будинку.
Раніше вже повідомлялося, що росіяни збивають ППО свої ж ракети.
Варто зазначити, що спершу проросійські Telegram-канали заявляли, що зафіксовано невдалий запуск ракети у Бєлгороді. А вже через 17 хвилин почали публікувати повідомлення та звинувачувати Україну в “ударі”.
Джерело: СтатКом ЗСУ