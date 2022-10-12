Октябрь, 12 в 18:26

В Белгородской области РФ слышны звуки взрывов.

В СМИ пишут, что работает система ПВО.

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Пока официальная информация отсутствует. Также неизвестно, где раздаются взрывы.

Напомним, что 11 октября в городе Шебекино Белгородской области загорелась местная подстанция. Сообщалось, что в районе пропал свет. По словам местных жителей, кроме света в многоэтажных домах также нет воды.

Кроме того, 10 октября в нескольких областях РФ были зафиксированы взрывы на военных объектах и складах.

А 8 октября 2022 года в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв в районе Крымского моста. В результате, часть автомобильного моста была разрушена.