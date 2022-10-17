Около 40 дронов-камикадзе атаковали Украину, пять долетели до Киева – Монастырский

Октябрь, 17 в 13:26

Сегодня зафиксирована атака около 40 иранских дронов-камикадзе, до Киева долетели пять.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, сейчас находящийся на месте взрыва в жилом доме в центре столицы.

– Сегодня мы говорим о погибших не только в Киеве, но и в других городах. В частности, в Сумской области также есть погибший от удара дронов, — сказал он.

По его словам, большинство вражеских беспилотников сбила наша ПВО.

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Монастырский также сообщил, что Украина ведет переговоры с другими странами относительно поставок защиты от дронов.

– Мы обращаемся к странам оказать помощь для защиты от дронов. И такие переговоры уже идут, чтобы они были предоставлены не только столице, но и всем городам, подвергающимся атаке дронов, – подчеркнул министр внутренних дел.

Утром 17 октября Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе по Киеву: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

В Шевченковском районе под завалами дома, куда попал вражеский беспилотник, нашли уже троих погибших, 19 человек удалось спасти.