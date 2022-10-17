В Киеве зафиксировано четыре прилета
Фото: Факты ICTV
После атаки Киева дронами в столице произошло четыре взрыва.
В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе.
Информация о пострадавших уточняется.
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