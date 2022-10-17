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Факты / Происшествия

В Киеве зафиксировано четыре прилета

Валентина Летяк, редактор ленты
Атака дронів Київ
Фото: Факты ICTV

После атаки Киева дронами в столице произошло четыре взрыва.

В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Информация о пострадавших уточняется.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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