Октябрь, 17 в 9:39

После атаки Киева дронами в столице произошло четыре взрыва.

В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас смотрят

После отбоя тревоги в центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц.

В КГГА просят сейчас не ехать в центр без острой необходимости.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.