Близько 40 дронів-камікадзе атакували Україну, п’ять долетіли до Києва – Монастирський

Жовтень, 17 в 13:26

Сьогодні зафіксовано атаку близько 40 іранських дронів-камікадзе, до Києва долетіли п’ять.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, який зараз перебуває на місці вибуху у житловому будинку в центрі столиці.

– Сьогодні ми говоримо про загиблих не лише в Києві, але й в інших містах. Зокрема, в Сумській області також є загиблий від удару дронів, – сказав він.

За його словами, більшість ворожих безпілотників збила наша ППО.

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Монастирський також повідомив, що Україна веде переговори з іншими країнами щодо постачання захисту від дронів.

– Ми звертаємося до країн надати допомогу для захисту від дронів. І такі переговори вже йдуть, щоб вони були надані не лише столиці, а й усім містам, які піддаються атаці дронів, – наголосив міністр внутрішніх справ.

Вранці 17 жовтня Росія завдала п’яти ударів дронами-камікадзе по Києву: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.

У Шевченківському районі під завалами будинку, куди влучив ворожий безпілотник, знайшли вже трьох загиблих, 19 людей вдалося врятувати.