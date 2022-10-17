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Факты / Происшествия

В Житомирской области сообщают о взрывах — предварительно работает ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022

Сообщается о взрывах в Житомирской области. Предварительно это работа нашей ПВО.

Пока почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

Первоначально сообщалось, что из-под завалов дома достали 18 человек. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что война в Украине длится 236 дней.

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