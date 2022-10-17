В Житомирской области сообщают о взрывах — предварительно работает ПВО
Требует проверки
Сообщается о взрывах в Житомирской области. Предварительно это работа нашей ПВО.
Пока почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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Сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.
Первоначально сообщалось, что из-под завалов дома достали 18 человек. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, что война в Украине длится 236 дней.