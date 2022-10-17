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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині повідомляють про вибухи – попередньо працює ППО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022

Повідомляється про вибухи у Житомирській області. Попередньо це робота нашої ППО.

Наразі майже на всій території України була оголошена повітряна тривога.

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