На Житомирщині повідомляють про вибухи – попередньо працює ППО
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Повідомляється про вибухи у Житомирській області. Попередньо це робота нашої ППО.
Наразі майже на всій території України була оголошена повітряна тривога.
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Сьогодні з самого ранку по Києву Росія завдала п’яти ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.
Спочатку повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали 18 людей. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що війна в Україні триває 236 днів.