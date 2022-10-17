Жовтень, 17 в 11:45

Внаслідок атаки Києва дронами 17 жовтня у столиці сталося п’ять вибухів.

Оновлено об 11.45. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вранці РФ вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, зокрема у Києві фіксовано п’ять ударів дронами.

За його словами, у столиці пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок.

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– Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання, – уточнив глава уряду.

Шмигаль також закликав українців обмежити споживання електроенергії у пікові години до стабілізації енергосистеми.

09:39. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Після відбою тривоги у центрі столиці перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

У КМДА просять зараз не їхати у центр без гострої потреби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.