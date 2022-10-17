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Факты / Происшествия

Взрывы в Винницкой области: ракета попала в объект критической инфраструктуры

Валентина Летяк, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

Очевидцы сообщили о взрывах в Винницкой области. По данным местных СМИ, на месте взрывов поднялся дым.

Позже они сообщили еще о нескольких взрывах.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил ракетный удар.

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По его словам, есть попадание по объекту критической инфраструктуры, предварительно — без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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