Октябрь, 17 в 15:20

Очевидцы сообщили о взрывах в Винницкой области. По данным местных СМИ, на месте взрывов поднялся дым.

Позже они сообщили еще о нескольких взрывах.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил ракетный удар.

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По его словам, есть попадание по объекту критической инфраструктуры, предварительно — без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.