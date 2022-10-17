Взрывы в Винницкой области: ракета попала в объект критической инфраструктуры
Подтверждено
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Очевидцы сообщили о взрывах в Винницкой области. По данным местных СМИ, на месте взрывов поднялся дым.
Позже они сообщили еще о нескольких взрывах.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил ракетный удар.
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По его словам, есть попадание по объекту критической инфраструктуры, предварительно — без жертв.
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