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Факти / Надзвичайні події

У Вінниці та області чутно звуки вибухів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Очевидці повідомляють про вибухи у Вінницькій області. Наразі триває повітряна тривога.

За даними місцевих ЗМІ, на місці вибухів здійнявся дим.

Пізніше вони повідомили ще про кілька вибухів. Офіційного підтвердження поки що немає.

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