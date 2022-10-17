Жовтень, 17 в 14:24

Очевидці повідомляють про вибухи у Вінницькій області. Наразі триває повітряна тривога.

За даними місцевих ЗМІ, на місці вибухів здійнявся дим.

Пізніше вони повідомили ще про кілька вибухів. Офіційного підтвердження поки що немає.

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