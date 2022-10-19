Силы ПВО сбили минимум пять ракет: что известно о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели мощные взрывы во время затяжной воздушной тревоги.
Обновлено 19 октября в 15:17. В Киеве снова прогремели мощные взрывы, сообщают местные жители.
– Киев. Снова взрывы. Работает ПВО, — сообщается в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
Обновлено 19 октября в 15:07. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил успешное уничтожение нескольких вражеских ракет.
— Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать.
Обновлено 19 октября в 14:47. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают об успешном уничтожении по меньшей мере пяти вражеских ракет возле Киева.
Обновлено 19 октября в 14:34. Украинские силы и системы ПВО удачно уничтожают ракеты на подлете в столицу, но сообщают о запуске вражеских дронов-камикадзе.
Обновлено 19 октября в 14:17. По предварительной информации, работают системы противовоздушной обороны.
– Киев. Взрыв. Работает ПВО, — сообщается в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
В настоящее время в Киеве и области прилетов нет, а звуки взрывов — это успешная работа ПВО, сообщают в соцсетях.
Предварительно есть прилеты в других областях, однако пока не было официальных подтверждений.
Стоит отметить, что в столице, Киевской области и почти по всей территории Украины, кроме Крыма, продолжается воздушная тревога.