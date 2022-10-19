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В Киеве прогремели мощные взрывы во время затяжной воздушной тревоги.

Обновлено 19 октября в 15:17. В Киеве снова прогремели мощные взрывы, сообщают местные жители.

– Киев. Снова взрывы. Работает ПВО, — сообщается в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Обновлено 19 октября в 15:07. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил успешное уничтожение нескольких вражеских ракет.

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— Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать.

Обновлено 19 октября в 14:47. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают об успешном уничтожении по меньшей мере пяти вражеских ракет возле Киева.

Обновлено 19 октября в 14:34. Украинские силы и системы ПВО удачно уничтожают ракеты на подлете в столицу, но сообщают о запуске вражеских дронов-камикадзе.

Обновлено 19 октября в 14:17. По предварительной информации, работают системы противовоздушной обороны.

– Киев. Взрыв. Работает ПВО, — сообщается в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

В настоящее время в Киеве и области прилетов нет, а звуки взрывов — это успешная работа ПВО, сообщают в соцсетях.

Предварительно есть прилеты в других областях, однако пока не было официальных подтверждений.

Стоит отметить, что в столице, Киевской области и почти по всей территории Украины, кроме Крыма, продолжается воздушная тревога.