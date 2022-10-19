Жовтень, 19 в 15:18

У Києві пролунали потужні вибухи під час затяжної повітряної тривоги.

Оновлено 19 жовтня о 15:17. У Києві знову прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві жителі.

– Київ. Знову вибухи. Працює ППО, – повідомляється у Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами.

Кияни зазначають, що після вибухів на декілька секунд виникли перебої з електропостачання.

Зараз дивляться

Оновлено 19 жовтня о 15:07. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив успішне знищення декількох ворожих ракет.

– Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати.

Оновлено 19 жовтня о 14:47. Українські ЗМІ та користувачі соцмереж повідомляють про успішне знищення щонайменше п’яти ворожих ракет біля Києва.

Оновлено 19 жовтня о 14:34. Українські сили та системи ППО вдало знищують ракети на підльоті до столиці, але повідомляють про запуск ворожих дронів-камікадзе.

Оновлено 19 жовтня о 14:17. За попередньою інформацією, працюють системи протиповітряної оборони.

– Київ. Вибух. Працює ППО, – повідомляється у Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами.

На цей час в Києві та області прильотів немає, а звуки вибухів – це успішна робота ППО, повідомляють у соцмережах.

Попередньо, є прильоти в інших областях, однак поки що не було офіційних підтверджень.

Варто зазначити, що у столиці, Київській області та майже на всій території України, окрім Криму, триває повітряна тривога.