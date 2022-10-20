Российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – Зеленский
Российские захватчики заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету.
– Это один из крупных энергообъектов. Дамба ГЭС содержит объем около 18 млн куб. м воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать, – предупредил глава государства.
По его словам, может быть разрушено снабжение водой значительной части Юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, поскольку ее берут именно из Каховского водохранилища.
— Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы “печутся” в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой, — считает Зеленский.
Президент отметил, что Россия уже подготовила все для совершения теракта. Украинских работников выбросили с Каховской станции – там остались только российские граждане, которые полностью контролируют станцию.
— Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал, обеспечить немедленное разминирование агрегатов и дамбы, – призвал президент.