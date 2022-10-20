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Факты / Происшествия

Российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – Зеленский
Фото: Офис президента

Российские захватчики заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету.

– Это один из крупных энергообъектов. Дамба ГЭС содержит объем около 18 млн куб. м воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать, – предупредил глава государства.

По его словам, может быть разрушено снабжение водой значительной части Юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения, поскольку ее берут именно из Каховского водохранилища.

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— Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы “печутся” в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой, — считает Зеленский.

Президент отметил, что Россия уже подготовила все для совершения теракта. Украинских работников выбросили с Каховской станции – там остались только российские граждане, которые полностью контролируют станцию.

— Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал, обеспечить немедленное разминирование агрегатов и дамбы, – призвал президент.

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