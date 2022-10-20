Октябрь, 20 в 20:43

В последние недели РФ существенно усилила ракетные обстрелы Украины, а также терроризирует города иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. А на территории Беларуси агрессор разворачивает подразделения ВС РФ на аэродромах и объектах военной инфраструктуры.

Тем временем в Херсонской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью Фактам ICTV, действительно ли существует угроза нового вторжения со стороны Беларуси, могут ли войска РФ отступить из Херсона, как расценивать новые ракетные удары и можно ли повлиять на Иран, чтобы он перестал поставлять вооружение агрессору.

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– Как вы оцениваете участие Беларуси в полномасштабной войне против Украины? Можно ли говорить о том, что Минск полноценно вовлечен в боевые действия на стороне РФ?

– Я считаю, что они участвуют в войне в полном объеме. Единственное, что нет открытого участия вооруженных сил Беларуси в этом массированном вооруженном вторжении на территорию Украины. А так все мероприятия: предоставление территории, воздушного пространства, выполнение всех мер обеспечения по организации и ведению боевых действий российской армией на территории Украины.

Плюс наемники белорусские сражаются в составе вооруженных сил РФ, и мы это тоже знаем. Предоставление техники, предоставление вооружения, предоставление боеприпасов.

Поэтому я считаю, что Беларусь является полноценным участником этой войны.

– Может ли РФ открыть второй фронт в войне против Украины и снова ввести войска с белорусской территории? Как вы оцениваете такую возможность? И какова вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в боевых действиях?

– Здесь нужно четко различать: если мы говорим о Беларуси, нет, они не будут участвовать. Сегодня Лукашенко делает все, чтобы максимально снизить боевые возможности вооруженных сил Беларуси. Это то, что я перечислил: дает технику, вооружение, боеприпасы. И даже позволяет российским вербовщикам вымывать у него мобилизационный ресурс.

По данным по состоянию на середину лета, завербовали до 13 тыс. военнообязанных белорусов для участия в этой войне на стороне РФ. Поэтому, если мы говорим о Беларуси, – нет. Вероятность здесь очень низкая. Фактически равна нулю.

А вот если мы говорим о РФ – то вероятность очень высока. Я думаю, что она где-то близка к 100%.

Для России очень важно открыть второй фронт против Украины. Можно предположить, что задачей будет поход на Киев. Но главная цель будет растянуть усилия Вооруженных сил Украины на два фронта.

И они будут сейчас, на мой взгляд, пытаться формировать группировку. Они уже начали перебрасывать технику, вооружение и личный состав на территорию Беларуси. Ну и где-то, я так думаю, не раньше декабря мы можем ожидать, что они предпримут вооруженную провокацию, попытки вторжения на нашу территорию со стороны Беларуси.

– Насколько реален сценарий отступления россиян из Херсона и перебрасывания этой группировки на новое наступление на Киев?

– Я думаю, что он может быть осуществлен российским командованием, но они будут максимально оттягивать этот момент, когда покинут Херсон. Почему? Потому что есть политическая воля Путина, отдавшего приказ: это неофициальная информация, но из некоторых источников мы знаем, что будто бы отдан приказ “ни шагу назад”.

С военной точки зрения плацдарм на правом берегу реки Днепр – это стратегический плацдарм, обеспечивающий жизнедеятельность всего левобережья вдоль Днепра. А это тыл Запорожского направления.

Поэтому я думаю, что они будут там сопротивляться до последней возможности. И без нашего давления, без нанесения с нашей стороны огневого поражения они из Херсона не уйдут.

– Хватит ли нам ресурсов в оружии и военных, если Россия откроет еще один фронт на Киев и начнет новое наступление на Харьков из Белгородской области? Сможет ли Россия переломить ситуацию на фронтах в свою пользу?

– Я думаю, что вряд ли они смогут переломить ситуацию в свою пользу. Потому что это уже не регулярная армия, это мобилизованная армия. А мобилизованных, чтобы они стали регулярной армией, нужно учить – как минимум полгода. Для того, чтобы осуществить качественный отбор и сформировать более-менее части и подразделения профессионально обученных, боеспособных военных.

Нет, они очень резко понижают боевые потенциалы этих частей. А также снижается качество техники, на которой они будут воевать. Сегодня это техника, которая снимается с долгосрочного хранения. Это старая советская техника.

Поэтому я думаю, что вряд ли. То, что для нас это будет проблема – да. То, что нам, возможно, придется проводить еще одну масштабную волну мобилизации – да, такая вероятность существует. Чтобы закрыть все дыры или укомплектовать все фронты, которые появятся у нас, если они будут пытаться вторгнуться, особенно из Беларуси.

Это будет совсем отдельный фронт, который будет нуждаться в отдельных усилиях для Вооруженных сил Украины.

Поэтому вполне вероятно, что если они на это пойдут, то да, нам придется и волну мобилизации проводить дополнительную, и организовывать оборону страны на два фронта. Однако, я думаю, что вряд ли они смогут переломить ход войны конвенционными методами ее ведения.

– Обстрелы Киева и других городов Украины в понедельник можно считать новой тактикой РФ?

– Да, но она не так нова. С назначением Суровикина (командующим объединенной группировкой войск РФ в Украине, — Ред.) в принципе я предполагал, что так будет. Тем более, что мы знаем, как он воевал в Сирии, на чем он получил себе прозвища “генерал Армагеддон” и “мясник”. Два у него прозвища.

Когда он возглавил южную группировку войск РФ, мы видели, как он пытался штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе. И то же он делает сейчас, только в масштабах Украины.

Дело в том, что на сегодняшний день у РФ уже нет других средств для ведения боевых действий. На поле боя они не могут сопротивляться, а тем более не могут перейти к наступательным действиям. Они вынуждены обороняться и на некоторых направлениях даже отступать. Поэтому они прибегают к такому.

Они решили, что нужно развалить энергетическую систему Украины для того, чтобы заставить нас хотя бы согласиться на прекращение огня.

России нужна оперативная пауза для того, чтобы восстановить силы, мобилизовать личный состав, перегруппировать войска и снова возобновить наступление. А без перерыва они не могут, во время ведения боевых действий у них никак не получается перегруппировка и усиление тех войск, которые сегодня находятся на линии фронта.

– Как международные партнеры Украины могут повлиять на Иран и реально ли заставить его прекратить поставки оружия России?

– Нет, на сегодняшний день уже нет. Я считаю, что Иран принял судьбоносное решение и фактически пошел ва-банк. Только можно догадываться, какова цена вопроса. Фактически Иран сегодня перечеркнул ядерное соглашение, о котором они вели переговоры. И фактически Иран встал на путь военной конфронтации.

Я так понимаю, что они готовы противостоять, даже в военном плане, но ради того, что им предоставит Россия. Такая высокая цена, на мой взгляд, может быть единственной сегодня: это передача ядерной технологии относительно создания ядерного боезаряда.

Уран они обогащают, он у них есть. У них есть ракеты-носители для этих зарядов. И они, скорее всего, надеются, что с появлением ядерного заряда Иран станет ядерным государством, и тогда с ним будут разговаривать совсем по-другому.

И они смогут усилить таким образом свои переговорные позиции, диктовать свои условия в этих переговорах. Я думаю, что на меньшую цену Иран вряд ли бы согласился. Пойти ва-банк и фактически расторгнуть какие-либо отношения или возможности мирного урегулирования своих вопросов на международной арене.