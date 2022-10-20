Російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС – Зеленський

Жовтень, 20 в 20:35

Російські загарбники замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради.

– Це один з великих енергообʼєктів. Дамба ГЕС утримує обсяг близько 18 млн куб. м води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати, – попередив глава держави.

За його словами, може бути зруйноване забезпечення водою значної частини Півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, оскільки її беруть саме з Каховського водосховища.

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– Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито “печуться” у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою, – вважає Зеленський.

Президент зазначив, що Росія вже підготувала все для здійснення теракту. Українських працівників викинули з Каховської станції – там залишилися лише російські громадяни, які повністю контролюють станцію.