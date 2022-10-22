Октябрь, 22 в 13:21

В Луцке и Ковеле Волынской области раздались мощные взрывы во время затяжной воздушной тревоги почти на всей территории Украины.

Обновлено в 13:20. На Волыни зафиксировано повторное попадание по объекту энергетической инфраструктуры, сообщили в ОВА.

– Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас работают все соответствующие службы. Просьба к волынянам – не публикуйте, не распространяйте фото и видеоматериалы в соцсетях, — говорится в сообщении.

По состоянию на 13.00, начался отбой воздушной тревоги. Она остается только в Луганской области.

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Обновлено в 12:36. О взрывах в Луцке и Ковеле на Волыни сообщили местные жители и Telegram-каналы.

— На Волыни снова слышны взрывы. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Утром 22 октября Волынская область уже подверглась ракетным ударам. Зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры, сообщили в ОВА.

– Пожарные, спасатели, экстренные службы сразу выехали на места для ликвидации последствий. Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением электроснабжения в области. Вводятся все необходимые стабилизационные меры, — говорится в сообщении.

В областном центре от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье, в результате чего травмирован один человек. Вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели, отметили в ОВА.