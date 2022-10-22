Жовтень, 22 в 13:21

У Луцьку та Ковелі Волинської області пролунали потужні вибухи під час затяжної повітряної тривоги майже на всій території України.

Оновлено о 13:20. На Волині зафіксовано повторне влучання по об’єкту енергетичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

– Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби. Прохання до волинян – не публікуйте, не поширюйте фото і відеоматеріали у соцмережах, – йдеться у повідомленні.

Станом на 13:00, почався відбій повітряної тривоги. Вона залишається лише у Луганській області.

Зараз дивляться

Оновлено о 12:36. Про вибухи у Луцьку та Ковелі на Волині повідомили місцеві жителі та Telegram-канали.

– На Волині знову чутно вибухи. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Вранці 22 жовтня Волинська область вже зазнала ракетних ударів. Зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

– Пожежники, рятувальники, екстрені служби відразу виїхали на місця для ліквідації наслідків. Наразі комунальні служби працюють над відновленням електропостачання в області. Вводяться усі необхідні стабілізаційні заходи, – йдеться у повідомленні.

В обласному центрі від ударної хвилі та уламків ракети пошкоджено приватне житло, внаслідок чого травмована одна людина. Спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники, зазначили в ОВА.