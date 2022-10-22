Октябрь, 22 в 12:31

Укрэнерго вводит временное ограничение потребления электроэнергии в Киеве и 10 областях Украины.

В компании отметили, что масштаб повреждений в результате ракетной атаки на энергетические объекты утром 22 октября сопоставим или может превышать последствия обстрелов 10-12 октября.

— В настоящее время вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании просят украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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— Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие меры дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы, — добавили в компании.

График отключения электроэнергии в Киеве – смотрите в материале Фактов ICTV.