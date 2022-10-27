В Украине задержали работника ТЭС, передававшего врагу данные для обстрелов энергообъектов
В Украине на одной из тепловых электростанций задержан работник, якобы выполнявший ремонтные работы. Однако на самом деле стало известно, что он сотрудничал с российскими захватчиками.
Исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что мужчина передавал врагу информацию об энергетических объектах для последующих обстрелов оккупантами.
— На самом деле он передавал врагу данные по актуальным координатам энергетических объектов, а затем собирал результаты обстрелов и передавал оккупантам. Он уже дает обличительные показания, – отметил он.
По этой причине украинские спецслужбы отрабатывают критические объекты инфраструктуры, в частности в сфере энергетики, чтобы проверить и найти среди работников всех людей, которые могут работать или уже работают с российским врагом.
— Каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в пределах контрдиверсионных и антитеррористических мероприятий. Путем такого поэтапного пересева мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находят и тех, кто уже реально работает на него, – рассказал и. о. главы СБУ.