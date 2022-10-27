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Факты / Происшествия

В Украине задержали работника ТЭС, передававшего врагу данные для обстрелов энергообъектов

Юля Захарченко, редактор ленты
Пожежа на ТЕС у Щасті
Фото: ГСЧС

В Украине на одной из тепловых электростанций задержан работник, якобы выполнявший ремонтные работы. Однако на самом деле стало известно, что он сотрудничал с российскими захватчиками.

Исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что мужчина передавал врагу информацию об энергетических объектах для последующих обстрелов оккупантами.

— На самом деле он передавал врагу данные по актуальным координатам энергетических объектов, а затем собирал результаты обстрелов и передавал оккупантам. Он уже дает обличительные показания, – отметил он.

По этой причине украинские спецслужбы отрабатывают критические объекты инфраструктуры, в частности в сфере энергетики, чтобы проверить и найти среди работников всех людей, которые могут работать или уже работают с российским врагом.

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— Каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в пределах контрдиверсионных и антитеррористических мероприятий. Путем такого поэтапного пересева мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находят и тех, кто уже реально работает на него, – рассказал и. о. главы СБУ.

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Источник: Интерфакс-Украина
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