Октябрь, 27 в 13:58

Компания Укрэнерго внедряет более длительные экстренные отключения света в Киеве и Киевской области. Причина – новые повреждения украинской энергосистемы при обстрелах РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК. Так, в результате российских ударов возник дефицит мощности энергосистемы в столице и области на уровне 30% потребления.

– Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения, — подчеркивается в сообщении.

В ДТЭК предупредили, что предыдущие графики стабилизационных отключений света уже не актуальны. В ближайшие дни будут вводиться более жесткие и длительные отключения потребителей от электричества.

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В то же время энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Украинцев призывают поддержать энергетиков и умеренно потреблять электроэнергию. Речь идет о том, чтобы включать энергоемкие бытовые приборы поочередно, а также максимально сократить потребление электричества в часы пиковой нагрузки: с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Предпринимателей призывают ограничить использование освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

В ДТЭК напомнили, что причиной отключений света могут быть не только российские обстрелы, но и аварии на распределительных сетях из-за перегрузки или повреждения посторонними лицами.

Поэтому гражданам, у которых после завершения периода аварийного отключения света электричество не появилось, советуют сообщать об этом по каналам коммуникации: через Viber и Telegram-бот ДТЭК, а также через страницы компании в Facebook.

В ДТЭК заверили, что в таких случаях сделают все необходимое, чтобы оперативно устранить аварию.

Как известно, ночью 27 октября армия РФ снова обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены магистральные сети в центральных областях. В связи с этим сегодня введены ограничения потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Источник: ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети