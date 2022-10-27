В Україні затримали працівника ТЕС, який передавав ворогу дані для обстрілів енергооб’єктів
В Україні на одній з теплових електростанцій затримали працівника, який нібито виконував ремонтні роботи. Проте насправді стало відомо, що він співпрацював з російськими загарбниками.
Виконувач обов’язків очільника Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що чоловік передавав ворогу інформацію про енергетичні об’єкти для подальших обстрілів окупантами.
– Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних об’єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази, – зазначив він.
З цієї причини українські спецслужби відпрацьовують критичні об’єкти інфраструктури, зокрема у сфері енергетики, щоб перевірити та знайти серед працівників всіх людей, які потенційно можуть працювати або вже працюють з російським ворогом.
– Кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. Зазвичай знаходять й тих, хто вже реально працює на нього, – розповів в. о. глави СБУ.