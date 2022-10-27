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В Україні затримали працівника ТЕС, який передавав ворогу дані для обстрілів енергооб’єктів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пожежа на ТЕС у Щасті
Фото: ДСНС

В Україні на одній з теплових електростанцій затримали працівника, який нібито виконував ремонтні роботи. Проте насправді стало відомо, що він співпрацював з російськими загарбниками.

Виконувач обов’язків очільника Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що чоловік передавав ворогу інформацію про енергетичні об’єкти для подальших обстрілів окупантами.

– Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних об’єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази, – зазначив він.

З цієї причини українські спецслужби відпрацьовують критичні об’єкти інфраструктури, зокрема у сфері енергетики, щоб перевірити та знайти серед працівників всіх людей, які потенційно можуть працювати або вже працюють з російським ворогом.

Зараз дивляться

– Кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. Зазвичай знаходять й тих, хто вже реально працює на нього, – розповів в. о. глави СБУ.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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