В Україні затримали працівника ТЕС, який передавав ворогу дані для обстрілів енергооб’єктів

Жовтень, 27 в 14:41

В Україні на одній з теплових електростанцій затримали працівника, який нібито виконував ремонтні роботи. Проте насправді стало відомо, що він співпрацював з російськими загарбниками.

Виконувач обов’язків очільника Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що чоловік передавав ворогу інформацію про енергетичні об’єкти для подальших обстрілів окупантами.

– Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних об’єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази, – зазначив він.

З цієї причини українські спецслужби відпрацьовують критичні об’єкти інфраструктури, зокрема у сфері енергетики, щоб перевірити та знайти серед працівників всіх людей, які потенційно можуть працювати або вже працюють з російським ворогом.

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