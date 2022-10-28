Пришли на Киевщину с войсками РФ: двух экс-нардепов будут судить за госизмену

Октябрь, 28 в 12:49

Двух экс-нардепов и псевдочиновницу террористической организации “ДНР” будут судить по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, в суд направили обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении этих лиц.

Расследованием установлено, что в феврале 2022 года подозреваемые незаконно пересекли госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска.

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В сопровождении российских военных они приехали в Катюжанку Вышгородского района Киевской области, которая в то время находилась под оккупацией вооруженных сил РФ.

— Эти лица перешли на сторону врага и пропагандировали “идею русского мира” среди местного населения, давали интервью антиукраинского содержания представителям СМИ РФ. А также призвали местных жителей поддерживать оккупационные власти и признать их легитимность, — говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что подозреваемые посетили базировавшийся на территории сельской школы штаб оккупантов. Там солдаты ВС РФ оборудовали боевые позиции для военной техники, хранили оружие, боеприпасы и горючее.

На школьном стадионе была их посадочная площадка для вражеских вертолетов и боевые позиции РСЗО Град, откуда оккупанты обстреливали позиции ВСУ. На территории школы были помещения для допросов граждан Украины, в том числе пленных.