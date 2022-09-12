Сентябрь, 12 в 11:48

В Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора официально подтвердили задержание бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

В пресс-центре ГБР, не озвучивая фамилии, заявили, что в рамках борьбы с предателями в госструктурах задержан действующий сотрудник СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений спецслужбы.

В Офисе генпрокурора, в свою очередь, прямо заявили, что речь идет о бывшем руководителе Управления СБУ в Харьковской области, то есть о Романе Дудине.

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Его подозревают в государственной измене и самовольном оставлении места службы во время военного положения.

По версии следствия, после полномасштабного вторжения войск РФ, 24 февраля 2022 года, Дудин умышленно препятствовал органам управления организовывать оборону Харьковской области, то есть действовал в ущерб государственной безопасности и обороноспособности Украины.

Кроме того, следствие считает, что экс-начальник управления СБУ пытался отстранить главу Харьковской ОВА от исполнения обязанностей.

– То есть он фактически действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб РФ. Также установлен факт самовольного ухода с места службы, — подчеркнули в ГБР.

За госизмену: силовики подтвердили задержание экс-главы СБУ Харьковской области Дудина / 4 фотографии

По информации Офиса генпрокурора, Роман Дудин находился в ведении командующего группировкой войск Харьков, однако самовольно выехал за пределы области. То есть, он самоустранился от выполнения боевых задач, связанных с проведением контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности СБУ в Харьковской области, а также от участия в обороне Харькова.

Роману Дудину сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление места службы без уважительных причин, совершенное в условиях военного положения военнослужащим).

В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Информация о задержании Романа Дудина появилась накануне. Ее распространили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Впоследствии спикер ГБР Ольга Чиканова подтвердила факт задержания, однако деталей не озвучила.

Как известно, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности начальника УСБУ Харьковской области. Глава государства отметил, что тот не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны.

Фото: ГБР, Харьковская ОВА