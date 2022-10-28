Прийшли на Київщину з військами РФ: двох екснардепів судитимуть за держзраду

Жовтень, 28 в 12:49

Двох екснардепів та псевдопосадовицю терористичної організації “ДНР” судитимуть за фактом державної зради і незаконного перетину державного кордону України.

Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, до суду скерували обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування щодо цих осіб.

Розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року підозрювані незаконно перетнули держкордон України поза встановлених пунктів пропуску. В супроводі російських військових вони приїхали Катюжанки Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ.

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Ці особи перейшли на бік ворога та пропагували “ідею руського миру” серед місцевого населення, надавали інтерв’ю антиукраїнського змісту представникам ЗМІ РФ. А також закликали місцевих жителів підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність.

Відомо, що підозрювані відвідали штаб окупантів, що базувався на території сільської школи. Там солдати ЗС РФ обладнали бойові позиції для військової техніки, зберігали зброю, боєприпаси та пальне.

На шкільному стадіоні був їхній посадковий майданчик для ворожих гелікоптерів та бойові позиції РСЗВ Град, звідки окупанти обстрілювали позиції ЗСУ. На території школи були приміщення для допитів громадян України, зокрема полонених.