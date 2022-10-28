В оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы в районе Антоновского моста, сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, есть попадания по Антоновскому мосту, однако пока не было официальных подтверждений.
Антоновский мост на карте
Сейчас смотрят
Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, благодаря которому есть транспортное сообщение Херсона и области. Оккупированный россиянами город расположен на северном берегу Днепра.
Вооруженным силам Украины во время контрнаступления необходимо отбить Херсон и вытеснить российские войска на южный берег реки, считают военные эксперты.