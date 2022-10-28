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Факты / Происшествия

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста

Юля Захарченко, редактор ленты
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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы в районе Антоновского моста, сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, есть попадания по Антоновскому мосту, однако пока не было официальных подтверждений.

Антоновский мост на карте

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Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, благодаря которому есть транспортное сообщение Херсона и области. Оккупированный россиянами город расположен на северном берегу Днепра.

Вооруженным силам Украины во время контрнаступления необходимо отбить Херсон и вытеснить российские войска на южный берег реки, считают военные эксперты.

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