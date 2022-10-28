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Факти / Надзвичайні події

В окупованому Херсоні прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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В окупованому Херсоні прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи в районі Антонівського мосту, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, є влучання по Антонівському мосту, однак поки що не було офіційних підтверджень.

Антонівський міст на карті

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Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, завдяки якому є транспортне сполучення Херсону та області. Окуповане росіянами місто розташоване на північному березі Дніпра.

Збройним силам України під час контрнаступу необхідно відбити Херсон та витіснити російські війська на південний берег річки, вважають військові експерти.

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