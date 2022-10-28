Октябрь, 28 в 7:43

Россия усиливает свою группировку в правобережной части временно захваченной территории Херсонской области.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ перебросила почти тысячу мобилизованных военнослужащих.

Новоприбывших расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

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Тем временем в Херсонской области продолжается так называемая эвакуация.

Значительное внимание россияне сосредоточивают на вывозе медоборудования и имущества предприятий, которые оккупанты называют “национализированными”.

Согласно данным украинской стороны, в настоящее время захватчики вывозят в Скадовск и Геническ оборудование из белозерской больницы.

В то же время командование российских оккупационных войск всячески пытается скрыть реальные потери военнослужащих во избежание панических настроений среди личного состава.

Однако известно, что в лечебные учреждения временно захваченной Херсонщины привезли почти сотню раненых оккупантов.

Несет потери враг и на других участках фронта.

Так, согласно уточненной информации, в Запорожской области ранены ориентировочно 120 военнослужащих, а также уничтожено восемь единиц вооружения и военной техники разного типа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР