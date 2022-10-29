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Факты / Происшествия

Взрывы в Севастополе: в Минобороны РФ заявили о повреждении корабля

Юля Захарченко, редактор ленты
крейсер Москва
Фото: Depositphotos

В Министерстве обороны России заявили о повреждении морского тральщика Иван Голубец в результате мощных взрывов в Севастополе.

— Незначительное повреждение получили морской тральщик Иван Голубец, а также заграждение бономеров в бухте Южная, — говорится в сообщении.

Иван Голубец — морской тральщик, предназначенный для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

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Сообщается, что Севастопольскую бухту временно закрыли для паромов и катеров.

В то же время российские пропагандистские СМИ сообщают, что корабли Черноморского флота якобы отбивали атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

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