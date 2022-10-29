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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Севастополі: у Міноборони РФ заявили про пошкодження корабля

Юля Захарченко, редакторка стрічки
крейсер Москва
Фото: Depositphotos

У Міністерстві оборони Росії заявили про пошкодження морського тральщика Іван Голубець внаслідок потужних вибухів у Севастополі.

– Незначне ушкодження отримали морський тральщик Іван Голубець, а також загородження бономерів у бухті Південна, – йдеться у повідомленні.

Іван Голубець — морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.

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Повідомляється, що Севастопольську бухту тимчасово закрили для поромів та катерів.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту начебто відбивали атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

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