Вибухи у Севастополі: у Міноборони РФ заявили про пошкодження корабля
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У Міністерстві оборони Росії заявили про пошкодження морського тральщика Іван Голубець внаслідок потужних вибухів у Севастополі.
– Незначне ушкодження отримали морський тральщик Іван Голубець, а також загородження бономерів у бухті Південна, – йдеться у повідомленні.
Іван Голубець — морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.
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Повідомляється, що Севастопольську бухту тимчасово закрили для поромів та катерів.
Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту начебто відбивали атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.