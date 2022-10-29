Октябрь, 29 в 12:40

В результате утреннего “хлопка” в Севастополе, по разным данным, повреждены несколько кораблей Черноморского флота России.

Есть информация, что среди них может быть и фрегат Адмирал Макаров. Он стал флагманом после потери россиянами крейсера Москва.

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он подчеркнул, что эта информация требует дополнительной проверки. Однако это сделать невозможно.

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Тем временем россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. Кроме того, в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором виден мощнейший взрыв в районе стоянки российских кораблей.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото, где видно, как в Севастополе на месте стоянки российских кораблей вверх поднимается густой столб дыма.

Напомним, о взрывах в Севастополе стало известно утром 29 октября.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что корабли Черноморского флота якобы отбивали атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

Фрегат Адмирал Макаров – многоцелевой ракетный корабль дальней морской зоны, который находится на вооружении Черноморского флота России.

Главное ударное вооружение корабля – универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет Калибр и Оникс. Противовоздушная оборона фрегата организована в несколько эшелонов.