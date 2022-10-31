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Факты / Происшествия

Экстренные отключения света в Киеве произошли из-за повреждения энергообъекта – ДТЭК

Валентина Летяк, редактор ленты
Экстренные отключения света в Киеве произошли из-за повреждения энергообъекта – ДТЭК
Фото: Depositphotos

В результате ракетного удара РФ поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в Киеве. Поэтому в столице происходят экстренные отключения света, ранее составленные графики уже неактуальны, объяснили в ДТЭК.

– Наши энергетики вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – говорят в компании.

В ДТЭК также заверили, что в столице разработан план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения, который позволит максимально быстро восстановить электроснабжение.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена, в некоторых районах нет воды.

Вскоре он уточнил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения около 350 тыс. квартир в Киеве.

31 октября в Киеве прогремели взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что работает ПВО.

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